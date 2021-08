VOLLEY A3/m – La formula, il girone e il calendario di Casarano, Lecce e Galatina

Le tre compagini salentine di A3 maschile di volley (Aurispa Libellula Lecce, Olimpia Sbv Galatina e Leo Shoes Casarano) sono state inserite nel girone Blu. Il campionato comincerà il 10 ottobre, con gare di andata e ritorno all’italiana, e finirà il 10 aprile 2022. Retrocederanno le classificate al 13esimo e 14esimo posto di ogni girone (una nel girone Blu); i playout determineranno altre due retrocessioni (11esima vs 12esima). Se tra 11esima e 12esima ci saranno almeno sei punti, la 12esima retrocederà direttamente. Due le promozioni in A2, attraverso i playoff a cui parteciperanno le prime otto di ogni girone.

La Coppa Italia, quest’anno esclusiva per la A3, vedrà in gioco le prime otto di ogni girone al termine dell’andata. Ottavi e quarti (2 e 6 gennaio) si giocheranno tra le formazioni dello stesso girone; gli incroci con l’altro girone ci saranno dalle semifinali (19 gennaio). La finale è prevista per il 20 marzo. Si giocherà anche la Supercoppa di A3 tra la vincente di Coppa Italia Aa3 e la formazione che avrà realizzato più punti al termine del ritorno in regular season, tra i due gironi. Finale in gara unica il 17 aprile.

Il calendario delle salentine:

1ª GIORNATA (10.10.2021 – 09.01.2022): Lecce-Palmi, Aci Castello-Galatina, riposa Casarano.

2ª GIORNATA (17.10.2021 – 16.01.2022): Galatina-Marigliano, Ottaviano-Casarano, Massa Lubrense-Lecce.

3ª GIORNATA (24.10.2021 – 23.01.2022): Modica-Galatina, Lecce-Tuscania, Casarano-Massa Lubrense.

4ª GIORNATA (31.10.2021 – 30.01.2022): Casarano-Lecce, riposa Galatina.

5ª GIORNATA (07.11.2021 – 06.02.2022 ): Galatina-Marcianise, Aversa-Casarano, Modica-Lecce.

6ª GIORNATA (14.11.2021 – 13.02.2022): Lecce-Aversa, Ottaviano-Galatina, Casarano-Sabaudia.

7ª GIORNATA (21.11.2021 – 20.02.2022): Sabaudia-Lecce, Aci Castello-Casarano, Galatina-Tuscania.

8ª GIORNATA (28.11.2021 – 27.02.2022): Palmi-Galatina, Lecce-Marcianise, Casarano-Modica.

9ª GIORNATA (05.12.2021 – 13.03.2022): Galatina-Sabaudia, Ottaviano-Lecce, Marcianise-Casarano.

10ª GIORNATA (08.12.2021 – 20.03.2022): Lecce-Aci Castello, Casarano-Tuscania, Massa Lubrense-Galatina.

11ª GIORNATA (12.12.2021 – 27.03.2022). Galatina-Aversa, Palmi-Casarano, Marigliano-Lecce.

12ª GIORNATA (19.12.2021 – 03.04.2022): Lecce-Galatina, Casarano-Marigliano.

13ª GIORNATA (26.12.2021 – 10.04.2022): Galatina-Casarano, riposa Lecce.

(foto: Coribello-SalentoSport)