VOLLEY A3/m – Galatina, è il giorno del derby-bis con Libellula Lecce. Gallo: “Serve ritmo e determinazione”

È il giorno di gara 2 del derby degli ottavi di finale playoff del campionato di volley maschile di A3. Sarà ancora duello tutto salentino tra Aurispa Libellula Lecce e Efficienza Energia Galatina, che, in gara 1, ha inflitto ai “cugini” un netto 3-0.

Tanti i fattori che arricchiranno gara 2 di questo pomeriggio: la voglia di rivalsa di Aurispa, per pareggiare i conti e per andare a gara 3; l’orgoglio nel frenare l’ascesa della matricola galatinese e sancire il predominio pugliese in terza serie; la voglia, di Galatina, di andare avanti nel tabellone e di entrare nelle miglioro otto del torneo.

Questo il commento di Francesco Gallo (in foto), palleggiatore dell’Olimpia Galatina alternativo a Parisi: “Non illudiamoci di trovare lo stesso avversario affrontato sette giorni addietro. La sconfitta netta accusata per merito nostro, avendo saputo contenere a muro le loro finalizzazioni, brucia e alimenta propositi tattici sui quali dovremo trovare subito le giuste contromisure. Bisognerà affrontarli con la stessa determinazione e con un approccio che non dovrà mai calare di ritmo, evitandogli risalite e riossigenazioni nervose. Farsi trovare sempre pronti per ogni evenienza non è facile, perché viene a mancare il ritmo continuativo della gara. Ma l’impegno preso obbliga noi tutti a essere professionali per non compromettere gli obiettivi finali”.

Gara 2 si giocherà questo pomeriggio, 17 aprile, a partire dalle ore 18 con diretta streaming su legavolley.tv.