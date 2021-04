SERIE C/C – Terzultimo giro di giostra, per la Virtus Francavilla c’è la visita della Viterbese: programma e arbitri

Con l’anticipo tra Vibonese e Avellino, prende il via nel pomeriggio il 36esimo e terzultimo turno del campionato di Serie C girone C. Ci sono ancora tanti verdetti da definire, oltre alla promozione della Ternana.

Per la Virtus Francavilla c’è l’obbligo di cancellare la brutta botta subita nel derby col Bisceglie. Al “Giovanni Paolo II” arriva la Viterbese che fu di Roberto Taurino, poi clamorosamente, e abbastanza a sorpresa, esonerato il giorno di Pasquetta. La formazione laziale, adesso, è stata riaffidata a mister Agenore Maurizi, che, nell’ultimo turno, ha colto un sonante successo casalingo, battendo per 5-2 la Casertana.

Il programma della 17esima di ritorno:

sab. h 17.30

Vibonese-Avellino: Marco Monaldi di Macerata (Niedda-D’Elia; Natilla)

—

dom. h 12.30

Catanzaro-Catania: Marco Ricci di Firenze (Ceccon-Cataldo; Perri)

Casertana-Juve Stabia: Enrico Maggio di Lodi (Pompei Poentini-Terenzio; Zucchetti)

—

dom. h 15

Bari-Palermo: Francesco Cosso di Reggio C. (Micaroni-Bahri; Garofalo)

Virtus Francavilla-Viterbese: Luigi Catanoso di Reggio C. (Bertelli-Lenza; Cavaliere)

Foggia-Paganese: Luca Cherchi di Carbonia (Toce-Voytyuk; Giaccaglia)

—

dom. h 17.30

Potenza-Monopoli: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Cavallina-Pascali; Longo)

Teramo-Bisceglie: Andrea Calzavara di Varese (Lattanzi-Licari; Mirabella)

(riposa Ternana)

–

CLASSIFICA: Ternana 87 – Avellino 66 – Bari 59 – Catanzaro 58 – Catania 55 – Juve Stabia 52 – Foggia 47 – Palermo 46 – teramo 45 – Casertana 44 – Monopoli 40 – Viterbese 39 – Virtus Francavilla 37 – Potenza e Turris 35 – Vibonese 32 – Paganese e Bisceglie 27 – Cavese 19.