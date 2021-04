GIOVANILI – Primavera, il Lecce punta al bis coi lupetti del Cosenza: il programma

Seconda gara casalinga di fila per la Primavera del Lecce che questo pomeriggio, alle ore 15.30, al Kick-Off di Cavallino, ospita i parietà del Cosenza. I baby giallorossi vengono dal successo in extremis colto contro il Pisa, griffato da una rete di Ancora in pieno recupero, e puntano ad allungare la striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi, cominciata col pari interno col Benevento.

Mister Vito Grieco, per la gara contro i lupetti silani, ha convocato 23 giocatori. Ecco la lista:

PORTIERI – Cultraro, Viola, Borbei

DIFENSORI – Gianfreda, Ciucci, Pani, Lemmens, Hasic, Monterisi, Pascalau

CENTROCAMPISTI – Secansky, Maselli, Macrì, Schirone, Vulturar, Trezza, Ortisi, Mancarella, Berg

ATTACCANTI – Back, Inguscio, Burnete, Ancora

Dirigerà la sfida il signor Giorgio Vergaro della sezione di Bari (Pappagallo-Di Maio).

Il programma della 18esima giornata, settima di ritorno: Benevento-Salernitana rinviata, Crotone-Napoli rinviata, Lecce-Cosenza (h 15.30), Pescara-Reggina rinviata, Pisa-Spezia (h 15), V. Entella-Frosinone (h 12).

Classifica: Pescara**** e Lecce* 31 – V. Entella** e Napoli** 25 – Spezia**** 22 – Crotone** e Benevento* 21 – Cosenza**** 17 – Frosinone**** 16 – Pisa* 15 – Reggina* 13 – Salernitana** 6.

*= una gara in meno

(foto: ©SalentoSport/Coribello)