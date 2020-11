VOLLEY – A2/f, si ferma la corsa del Cutrofiano. A3/m, super-remuntada Aurispa, Pineto al tappeto: i risultati del weekend

Dopo sei successi consecutivi, arriva la prima sconfitta per Cuore di Mamma Cutrofiano. Le pantere salentine sono state seccamente battute in Calabria dal Soverato, che ha chiuso i conti in tre set e in 1h17′. Le ragazze di coach Antonio Carratù, ad ogni modo, mantengono il comando della classifica del girone Est di A2 femminile dopo otto giornate. Domenica si chiude il girone d’andata: al Palacesari arriverà il San Giovanni in Marignano.

IL TABELLINO DI SOVERATO-CUTROFIANO 3-0

(25-21, 26-24, 25-18)

SOVERATO: Mason 16, Lotti 15, Cipriani 1, Nardelli, Shields 17, Salimbeni ne, Barbagallo (L), Piacentini, Bianchini ne, Riparbelli 10, Bortoli 3, Meli 5, Ferrario (L) ne. All. Napolitano.

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino ne, Avenia 1, De Vitofranceschi (L), Panucci 6, Quarchioni 7, M’Bra 5, Castaneda 5, Menghi 7, Rizzieri, Salviato ne, Morciano ne, Caneva 8, Gorgoni ne. All. Carratù.

ARBITRI: Stancati-Scarfò.

–

A2 GIRONE EST – RISULTATI (giornata 8): Martignacco-Talmassons 3-0, SG marignano-Ravenna 2-3, Vallefoglia-Macerata 1-3, Soverato-Cutrofiano 3-0.

CLASSIFICA: Cutrofiano 16 – Vallefoglia, Ravenna, Soverato 14 – SG Marignano 11 – Macerata, Talmassons 9 – Martignacco 6 – Montecchio 3.

PROSSIMO TURNO (8 nov.): Talmassons-Vallefoglia, Ravenna-Martignacco, Macerata-Montecchio, Cutrofiano-SG Marignano.

Soffre, reagisce, rimonta e vince. Questo, in sintesi, il pomeriggio dell’Aurispa Libellula Lecce a Pineto. In terra abruzzese, la squadra di coach Francesco Denora va sotto di due set (25-22 e 25-15), poi innesta il turbo e vince gli altri tre (18-25, 17-25, 13-15), chiudendo la pratica Pineto in circa due ore. Sugli scudi un implacabile Pawel Stabrawa, autore di 24 punti, praticamente un set. Primi punti per l’Aurispa che cancella lo zero in classifica e sale a quota 2. Fermo il Galatina per i casi di Covid registrati nel club salentino.

IL TABELLINO DI PINETO-LECCE 2-3

(25-22, 25-15, 18-25, 17-25, 13-15)

ABBA PINETO: Held 12, Trillini 16, Catone, Cappio (L), Paternio 4, Marcotullio, Cattaneo 19, Lalloni 7, Giaffreda (L), Orazi 1, Meleddu 5, Zornetta 9. All. Rosichini.

AURISPA LIBELLULA LECCE: Morciano (L), Longo 4, Poli 1, Ciardo 1, Stabrawa 24, Disabato 16, Lisi ne, Rau 2, Catena 8, Capelli 1, Agrusti 3, Russo (L) ne, Mazzon 11. All. Denora.

–

A3 GIRONE BLU – RISULTATI (giornata 3): Grottazzolina-Tuscania rinv., Roma-Aci Castello 1-3, Palmi-Sabaudia rinv., Aversa-Ottaviano 0-3, Pineto-Lecce 2-3, Galatina-Modica rinv.

CLASSIFICA: Ottaviano 7 – Galatina 6 – Grottazzolina e Pineto 5 – Modica, Sabaudia, Aci Castello, Roma 3 – Lecce 2 – Tuscania e Aversa 1 – Palmi 0.

PROSSIMO TURNO (8 nov.): Tuscania-Pineto, Ottaviano-Grottazzolina, Lecce-Roma, Sabaudia-Galatina, Modica-Aversa, Aci Castello-Palmi.