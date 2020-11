SERIE B – Battesimo per Stepinski, Coda a un passo dalla vetta: la classifica marcatori dopo la 6ª giornata

Dopo sei successi consecutivi, arriva la prima sconfitta per Cuore di Mamma Cutrofiano. Le pantere salentine sono state seccamente battute in Calabria dal Soverato, che ha chiuso i conti in tre set e in 1h17′. Le ragazze di coach Antonio Carratù, ad ogni modo, mantengono il comando della classifica del girone Est di A2 femminile…