LECCE – Lanna: “Ci siamo complicati la vita da soli, ma imparare a soffrire serve a crescere”. Dedica ai ragazzi colpiti dal virus

Esordio vincente per mister Salvatore Lanna, vice dello squalificato Corini, sulla panchina giallorossa. La sua analisi in sala stampa, nel dopo Lecce-Pescara.

“Siamo contenti, è stata una partita condotta molto bene, siamo stati bravi a passare in vantaggio e a fare due gol, poi ci siamo complicati la vita da soli. La squadra ha saputo soffrire ed è importante anche questo per crescere. Ci siamo compattati e abbiamo chiuso la gara, una vittoria meritata, avevamo bisogno di fare punti. Ora è importante dare continuità di prestazioni”.

SUGLI ATTACCANTI – “Abbiamo un parco attaccanti molto importante e dobbiamo cercare di sfruttarlo al meglio. Creiamo tanto e dobbiamo essere più bravi nella finalizzazione, potevamo fare anche più reti. Dobbiamo chiudere prima le partite e su questo dobbiamo migliorare, ma aver fatto tre gol dà fiducia alla squadra”.

DEDICA – “Sono molto contento per la vittoria, ringrazio i ragazzi. La squadra ha bisogno di un po’ di tempo per assimilare tutti i dettamoi del nuovo allenatore, stiamo crescendo di partita in partita. Il virus? Sappiamo che dobbiamo conviverci, dedichiamo la vittoria ai nostri ragazzi che adesso sono positivi, sperando di vederli in gruppo quanto prima con noi”.