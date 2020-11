SERIE D – Proseguire, fermarsi per i recuperi o fermarsi per decreto? Decisive le prossime ore

Serie D: prosecuzione del campionato o stop? Qualsiasi decisione della Lnd, è stata al momento congelata, poiché si attende il prossimo Dpcm del Governo, previsto tra oggi e domani. La Lega Nazionale Dilettanti vorrebbe utilizzare il mese di novembre per giocare i recuperi e così allineare correttamente la classifica. Il prossimo Dpcm però potrebbe vietare gli spostamenti interregionali e di conseguenza anche questi match potrebbero non giocarsi. Disputare una partita di Serie D potrebbe non giustificare uno spostamento in un’altra regione, non essendo un campionato professionistico.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il programma di questo weekend, dovrebbe essere rinviato il match tra Gravina e Taranto: nella compagine murgiana cresce il numero dei positivi. Per i rossoblù si tratterebbe del terzo rinvio consecutivo, dopo le partite non giocate con Casarano e Brindisi. Ma si attende una lunga serie di altri rinvii, se non ci penserà il Governo a fermare tutto.