TIRO CON L’ARCO – Finali nazionali di Tiro in campagna nel Senese, la Evò Archery Team presente con due atleti

Dopo il successo ottenuto da Angela Sicuro alla Coppa Italia Master 2021, la Evò Archery Team di San Cesario di Lecce è pronta a ritornare in gara per il Campionato italiano di Tiro in campagna, specialità di tiro con l’arco che prevede il tiro a bersagli di varie dimensioni, situati a diversa distanza, disposto lungo un percorso/sentiero che gli arcieri dovranno percorrere con archi e frecce pronte per essere scagliate. La particolarità della gara è che l’arciere, prima di tirare le frecce, dovrà, ad ogni bersaglio, valutare la distanza alla quale è posto.

La Evò sarà presente, con due atleti, alla finale nazionale che si svolgerà al Museo minerario di Abbadia San Salvatore (Si) da domani, 2 luglio, a domenica 4. Si sono qualificati per la finale Fiorella Durante e Romeo Liaci, entrambi atleti della divisione arco nudo, e si confronteranno con i migliori arcieri italiani che hanno ottenuto la qualifica dal periodo luglio 2019-giugno 2021.

Mauro Liaci, presidente della Evò, augurando un grosso “in bocca al giallo” a Fiorella e Romeo, ricorda che sono sempre aperte le iscrizioni ai corsi d’avviamento per coloro che volessero avvicinarsi alla pratica sportiva del tiro con l’arco. I corsi, tenuti da istruttori federali, si svolgeranno a Lequile e Merine, con tutto il materiale messo a disposizione dalla società organizzatrice. Info: pagina Facebook Evò Archery Team, cell. 349-4053571.