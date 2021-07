EVENTI – 11° Memorial “Mario e Giovanni Stasi”, successo per gli avvocati salentini

Si è svolto ieri sera a Martignano l’11° Memorial “Mario e Giovanni Stasi”, triangolare di calcio con le rappresentative dei magistrati, degli avvocati e dei giornalisti salentini. Il torneo, ritornato dopo due anni d’assenza, è stato vinto dagli avvocati leccesi, diretti da Ruggero Cannito.

La novità di quest’anno è l’esordio della rappresentanza della squadra dei giornalisti, patrocinata dall’Ussi Puglia e con la supervisione di Elio Donno, decano dei giornalisti salentini.

Hanno partecipato Rosanna e Mario Stasi, consorte e figlio di Giovanni Stasi; Luana De Mitri, presidente provinciale Figc, col segretario Franco Basurto; il delegato provinciale Coni, Luigi Renis; Marco Capilungo dell’Aia Lecce. A fare gli onori di casa, il sindaco di Martignano, Luciano Aprile.

L’evento è stato organizzato dal Panathlon Lecce, presieduto da Ludovico Malorgio, fondato dall’ingegnere leccese Mario Stasi nel 1956, presidente per oltre 40 anni ed esempio luminoso nella promozione dello sport come strumento di formazione e elevazione della persona e di solidarietà tra uomini e popoli. All’ingegnere Stasi si deve anche la costituzione del Circolo Tennis nel 1948 e del Cus Lecce nel 1968. Nei primi anni ’80 fu progettista e realizzatore del palazzetto dello sport del Cus che, come il Circolo Tennis, porta il suo nome. Mario Stasi scomparve 22 anni fa.

Giovanni Stasi, primogenito di Mario e storico panathleta, è stato, anch’egli, sportivo di razza. Per trent’anni ha presieduto il Circolo Tennis Galatina ed è anche stato lo scopritore di Stefanos Tsitsipas, di recente finalista al Roland Garros e astro nascente del tennis mondiale. Giovanni è mancato nel novembre ’17 a 68 anni.

(foto: gli avvocati salentini)