GALLIPOLI – Interrotto il rapporto di collaborazione con mister Manca. Ufficiale Oliva

Massimo Manca non sarà l’allenatore del Gallipoli Football per la prossima stagione. Lo ha comunicato la presidentessa del club ionico, Paola Vella, con una nota che così recita: “Sembra passato veramente poco tempo dall’ultima partita disputata, del Campionato appena concluso, ma siamo già pronti per la nuova stagione, 2021-2022. Novità e cambiamenti al centro del nostro progetto che porteremo avanti con orgoglio, forza, coraggio, passione, impegno e determinazione, come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare. A tal proposito, comunichiamo che il rapporto con il mister Massimo Manca, si è interrotto al termine del Campionato. A lui auguriamo ogni bene e lo ringraziamo per l’impegno profuso sedendo sulla nostra panchina. A breve, la nomina del nuovo Allenatore del Gallipoli Football 1909″.

Manca, subentrato sulla panchina del Gallipoli i primi giorni di maggio, in sostituzione di Antonio Toma, ha portato a casa, in cinque partite, tre successi (contro Massafra, Sava e Grottaglie), un pari (col Martina) e una sconfitta (in casa del neopromosso Matino).

Il nuovo tecnico è Mimmo Oliva. “Grande esperienza, professionalità e competenza al servizio dei colori giallorossi. Grandi riosultati raggiunti, prima come calciatore con la maglie di Casarano, Gallipoli, Galatina, Racale e Taurisano, e poi come tecnico sulle panchine di Ruffano, Casarano e Ugento. Carismatico, motivatore, energico. Entusiasta di sposare questo progetto fin dal primo contatto avuto con lui. Un grosso in bocca al lupo, dunque, da parte di tutti noi e della città. Bentornat mister Oliva! La presidente Paola Vella e i dirigenti”.

(ultimo aggiornamento: 01.07.2021 20.30)

(foto: Leucci, Oliva e Vella)