BASKET A2/m – “Andrea Pasca Nardò” smentisce le voci di cessione del titolo: la nota ufficiale

Promozione in A2, festa e ora progetti per il futuro, nient’altro. La Pallacanestro Nardò smentisce seccamente le voci di una possibile cessione del titolo sportivo e rassicura i tifosi con una nota stampa, giunta nella tarda serata di ieri. Il testo:

“La Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò smentisce le voci, del tutto infondate, circa la cessione del titolo sportivo a seguito della promozione in A2. La società, infatti, è già a lavoro per programmare la stagione a venire con entusiasmo, lo stesso che pervade la piazza neretina. Presto saranno inoltre annunciate importanti novità.

Le società che credono di poter utilizzare il denaro come mezzo per giungere a qualunque fine, probabilmente non hanno ben compreso il vero significato dello sport: la passione, il sacrificio, la dedizione. E dopo gli scarsi risultati sul campo, continuano a racimolare magre figure anche al di fuori di esso. Ma a noi va bene così, in quanto la nostra promozione è conquistata sul parquet di gioco con sudore e forza di volontà, pertanto del tutto priva di qualsivoglia valore economico”.