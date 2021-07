LECCE – Mercato, in arrivo un esterno dall’Argentina. Dubickas verso l’addio

Corrono le voci di mercato che riguardano l’Unione Sportiva Lecce, Il dt Pantaleo Corvino continua a lavorare sotto traccia per assicurare nuovi innesti alla rosa con cui Marco Baroni dovrà affrontare la prossima stagione di Serie B.

Le ultime, in merito, riguardano l’esterno d’attacco argentino Francisco Pizzini, classe 1993, nativo di Bahia Blanca e cresciuto nelle giovanili dell‘Indipendiente, con cui, poi, ha militato per sei stagioni e mezzo, con un intermezzo nel Club Olimpo. La sua ultima società d’appartenenza è il Defensa y Justicia, che lo ha tesserato nel 2019-20 e con la quale ha anche giocato la Copa Libertadores (segnando, quest’anno, anche un gol in due presenze).

Per un probabile arrivo, c’è una probabile partenza: quella di Edgaras Dubickas, per il quale il Piacenza avrebbe formulato una proposta per l’acquisto in via definitiva.

(foto: Dubickas in azione – ph. Coribello-SalentoSport)