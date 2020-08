TENNIS – Ct Maglie, si chiudono i campionati a squadre. Via al “Torneo della Canicola”

Weekend intensissimo per il Circolo tennis Maglie. Ha preso il via ieri, 31 luglio, il 56° Open della “Canicola” di II Categoria, maschile e femminile, che vedrà la partecipazione di circa 300 atleti da ogni parte d’Italia. Il torneo si disputerà sino al 9 agosto, quando saranno in calendario le finali, e andrà avanti con le categorie Over sino al 16 agosto. Nella scorsa edizione trionfarono Asia Pellegrino (III cat. femminile) e Mattia Bellucci (II cat. maschile).

Domani, poi, termineranno i campionati a squadre per le selezioni del Ct Maglie di A1 e B con le gare di ritorno dei playout di A1 e di playoff di B. Per entrambe le squadre c’è da ribaltare la sconfitta per 5-1 subita nella gara d’andata.

La A1 sarà di scena a Genova, mentre la B ospiterà in casa i lombardi del Villasanta. I convocati per entrambi gli incontri: Geoffrey Blancaneaux, Jelle Sels, Erik Crepaldi, Francesco Garzelli, Lorenzo Lorusso, Daniel Bagnolini, Mattia Leo, Silvio Mencaglia, Gabriele Frisullo, Alessio Giordano, Samuel Spano, Alessio Lefebvre, Marco Baglivo e Salvatore Francesco Montagna. Gli atleti sono seguiti dai tecnici Michele Pasca, Mattia Leo e Marco Baglivo.

In questi giorni e anche per i prossimi, sui campi di via Madonna di Leuca, si sta allenando Fabio Fognini, guidato dal suo coach (e capitano di Coppa Davis) Corrado Barazzutti e sono moltissimi gli appassionati presenti sulle tribune ad applaudire e ammirare il campionissimo ligure.