FEMMINILE – Dal calcio a 5 Sanarica al Lecce Women: ecco Asia Marsano

Il Lecce Women ingaggia la giovane Asia Anna Marsano, 20enne attaccante proveniente dall’Asd Sanarica, società di calcio a 5 .

“Asia è indubbiamente un ottimo profilo – afferma mister Vera Indino – probabilmente è la migliore calciatrice dei campionati provinciali di calcio a 5 e ora è pronta per compiere il salto nel calcio a 11. Noi faremo di tutto per aiutarla a inserirsi nella nuova realtà. Colgo l’occasione per ringraziare, anche a nome della società, i dirigenti dell’Asd Sanarica per la grande disponibilità”.

Emozionatissima la neo giallorossa: “Giocare a calcio – dice Marsano – è una delle mie più grandi passioni. Sono felicissima di entrare a far parte di questo gruppo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. farò del mio meglio per cercare di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della società”.