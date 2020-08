LECCE- Liverani: “Testa e cuore componenti principali. Assenza del pubblico, handicap pesante per noi” I convocati

A poche ore dalla sfida finale contro il Parma, Fabio Liverani analizza con molta lucidità la gara, chiedendo ai suoi ragazzi un sforzo finale, ma soprattutto testa e gambe, componenti fondamentali in notti così.

DARE IL MASSIMO – “Nelle ultime tre trasferte prima di Udine la squadra aveva giocato bene e meritava sicuramente di più. Udine per noi era l’ultima possibilità per poter rimanere appesi a questa categoria e i ragazzi ci hanno messo qualcosa oltre quello che potevano e hanno raggiunto la vittoria che ci permette ancora di sperare. Noi in questo momento dobbiamo fare il massimo e non dipende solo da noi. Sia il Lecce che il Genoa affronteranno due squadre senza più ambizioni, ma ogni partita è difficile, al di là di chi si va ad affrontare. Dobbiamo preparare la partita di domani e vincerla in qualsiasi modo, poi dovremo aspettare il risultato di un altro campo che ci darà il verdetto finale”.

TESTA E CUORE – “Il cuore e la testa in questo momento sono le componenti principali. E’ l’ultima, la fine, non c’è altro e bisogna andare in campo con tutto quello che ognuno di noi avrà dentro. Molti ragazzi stanno davvero stringendo i denti pur di esserci domani sera. Meccariello al posto dello squalificato Paz? Non abbiamo altre alternative, quindi salvo imprevisti giocherà Meccariello”.

GRANDE ASSENTE – “Per noi perdere 20mila abbonati in questo post lockdown è stato uno dei tanti elementi negativi. La nostra gente ci ha sempre seguito in grande numero sia in casa che in trasferta e non averli al nostro fianco in questo momento è un altro handicap. E’ un handicap grande, ma è così per tutti e ce ne dobbiamo fare una ragione. La Serie A è un patrimonio di tutti, va lottato e difeso fino alla fine”.

Questi i convocati per la sfida di domani:

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Paz (squalificato)

7 Donati

8 Mancosu

9 Lapadula

10 Falco

11 Shakhov

13 Rossettini

15 Monterisi

16 Meccariello

17 Farias

18 Saponara

21 Gabriel

22 Vigorito

27 Calderoni

29 Rispoli

30 Babacar

31 Colella

34 Maselli

35 Rimoli

37 Majer

39 Dell’Orco

40 Sava

72 Barak

77 Tachtsidis