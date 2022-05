TENNIS – Agamenone, il sogno Roland Garros termina al 1° turno. Prossima tappa: Wimbledon

Finisce la favole di Franco Agamenone al Roland Garros. L’italo-argentino (156 Atp) ha esordito ieri pomeriggio nel primo turno del tabellone principale, perdendo contro l’americano Mackenzie McDonald (60 Atp) in quattro set: 1-6, 6-2, 6-3, 7-6.

Nel primo set è filato tutto liscio, anche per via dei tanti errori dell’americano che poi, dal secondo set in poi, ha alzato il livello del gioco e per il tesserato del Ct Lecce, che ha combattuto anche contro il mal di schiena e con un problema all’anca, c’è stato poco da fare.

Dalla settimana prossima si ricomincia con i Challenger, grazie ai quali Agamenone ha risalito vertiginosamente la classifica. Il prossimo sarà quello di Perugia. A fine giugno, poi, l’allevo di Andrea Trono tenterà un altro exploit nel tabellone delle qualificazioni di Wimbledon.