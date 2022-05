SERIE D/H – Il Giudice sportivo della 38ª e il programma di playoff e playout

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo dopo le partite della 38esima e ultima giornata del torneo di Serie D girone H.

CALCIATORI – Una gara di squalifica per Raffaele D’Orsi (Nola), Niccolò Monti (Casertana), Francesco Losavio (Fasano), Alessio Donnarumma (Nocerina), Salvatore Giglio (Gravina)

AMMENDE – 1.300 euro alla Casertana (invasione di campo di una ventina di tifosi a volto coperto per farsi consegnare le maglie dai calciatori; due di essi riuscivano ad accedere all’area spogliatoi); 1.000 euro alla Mariglianese (fumogeni); 100 euro al Lavello (fumogeno).

Domani, via ai playoff. Il programma: Francavilla-Nocerina, Bitonto-Fasano, entrambe in campo dalle ore 16. Gare di ritorno, domenica 29. In caso di parità, si giocheranno i supplementari; in caso di ulteriore parità, accederanno in finale le squadre che giocano in casa (migliori classificate).

Sempre domenica 29, alle ore 16, sono programmati i due match di playout del girone H: Nardò-San Giorgio, Lavello-Rotonda. Stesso regolamento dei playoff: in caso di parità al 90′, si giocheranno due tempi supplementari; in caso di ulteriore parità, si salverà la squadra che gioca in casa e retrocederà in Eccellenza la squadra che gioca in trasferta.