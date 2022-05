LECCE – “Calcio is Back”, l’ad Mencucci a New York in rappresentanza del club. Altri premi in arrivo per Sticchi Damiani e Corvino

Ancora eventi, premiazioni e cerimonie per l’Us Lecce. Questa sera, alle ore 18.30 di New York (le 00.30 in Italia), è in programma l’approdo della Lega di Serie A al Metropolitan Museum of Art della Grande Mela, nell’ambito dell’iniziativa “Calcio is Back” a cui prenderanno parte personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale e sportivo, tra le quali: Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Christian Vieri – tutti ambassadors di Lega di Serie A – e star di Nba e Nfl. Il Lecce sarà rappresentato dal futuro amministratore delegato Sandro Mencucci. Il centro operativo del progetto “Calcio is Back” sarà l’ufficio della Lega di Serie A a New York, inaugurato di recente a Chelsea Manhattan. Il progetto consentirà alla Lega e ai venti club associati di creare nuove sinergie commerciali e consolidare i rapporti con le istituzioni, i broadcaster, le aziende e i fan americani.

Venerdì sera, invece, presso il Palazzo delle Arti di via 47° Regg.mo Fanteria 21 a Lecce, saranno premiati il presidente Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica giallorossa, nell’ambito dell’evento organizzato da Art&Co Gallerie e Movimento Culturale “Valori e Rinnovamento”. Interverranno: Tiziano Giurin, presidente di Art&Co Gallerie e Wojtek Pankiewicz, presidente di “Valori e Rinnovamento”. Interverrà anche Elio Donno, decano dei giornalisti leccesi, che nella sua lunga e prestigiosa attività professionale, ben 13 promozioni del Lecce.