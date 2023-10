TRIATHLON – Taranto capitale del paratriathlon mondiale: in arrivo la World Triathlon Para Cup

La città di Taranto si prepara a ospitare il gotha del paratriathlon mondiale. Si terrà domenica prossima, 29 ottobre, all’interno dello SVAM (Scuola Volontari Aeronautica Militare) di Taranto la tappa italiana della World Triathlon Para Cup, evento organizzato dalla FITri (Federazione Italiana Triathlon) sotto l’egida di World Triathlon, che vedrà misurarsi 80 atleti di caratura internazionale impegnati nella caccia alla qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Alla realizzazione della World Triathlon Para Cup collaborano anche il Comune di Taranto, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Puglia, Puglia Promozione e Aeronautica Militare. La competizione segna il gradito ritorno del paratriathlon internazionale nella nostra regione, a poco più di un anno di distanza dalla Europe Triathlon Para Cup di Bari. Per Taranto, la Coppa del Mondo di paratriathlon rappresenta un’entusiasmante novità e una sorta di prova generale in vista dell’allestimenti dei Giochi del Mediterraneo 2026, che, salvo scongiurabili cambi di rotta, dovrebbero svolgersi nel capoluogo ionico tra meno di tre anni.

Il percorso è interamente ricavato nella SVAM: la frazione di nuoto si svolgerà lungo un percorso di 750 metri; a seguire, il segmento ciclistico di 20 km in bicicletta o handbike (cinque giri da 4,2 km ciascuno) per poi completare la prova col tratto podistico di cinque km a piedi o in carrozzina su un tratto di 2,5 km pianeggiante da percorrere due volte.

“La macchina organizzativa è già operativa da settimane – commenta il presidente FITri, Riccardo Giubilei – ci apprestiamo a vivere un nuovo importante evento internazionale in una stagione già ricchissima di appuntamenti in Italia, che hanno portato il nostro movimento al centro del gotha del triathlon mondiale ed europeo. Dopo gli Europei Duathlon a Caorle e quelli Duathlon-Triathlon a Riva del Garda, l’Europe Triathlon Junior Cup sempre a Caorle, la World Triathlon Championship Series a Cagliari e la prossima storica prima World Triathlon Cup a Roma, ecco a Taranto un altro importante riconoscimento per il triathlon italiano, ed in particolare per il paratriathlon italiano”.

I dettagli della World Triathlon Para Cup di Taranto, insieme agli eventi collaterali, saranno resi noti nella conferenza stampa di presentazione prevista per venerdì 27 ottobre alle 10.30 presso la Sala degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto.