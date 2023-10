LECCE – Youth League, con l’Olympiacos si scrive la storia. Coppitelli: “Proviamoci con coraggio”

Prima, storica, serata di Champions League (giovanile) per il Lecce che, stasera alle 20.45, ospita i greci dell’Olympiacos nella gara di ritorno del primo turno della sezione vincenti di Youth League. Si riparte dalla sconfitta per 1-3 rimediata in Grecia il 4 ottobre.

Il pre-gara nelle parole di mister Federico Coppitelli: “Siamo chiamati a fare una partita fuori dal comune, per passare dobbiamo vincere con tre gol di scarto. Per una squadra come la nostra, ad oggi, può sembrare complicato ma, paradossalmente, avendo recuperato qualche ragazzo, abbiamo aumentato la fiducia e siamo consapevoli di essere sulla strada giusta. Col Frosinone abbiamo mancato la vittoria all’ultimo minuto, ma ci sono stati segnali confortanti. Siamo convinti che se giochiamo con lo stesso coraggio dimostrato all’andata, specie nel secondo tempo, ci possiamo giocare le nostre carte. Il regolamento? Avendo solo sei slot a disposizione per ragazzi tesserati da tre stagioni, ciò ci vincola tantissimo, ma, allo stesso tempo, sarà un’occasione per qualche ragazzo più piccolo che non fa parte abitualmente della Primavera. Affrontiamo una squadra molto molto forte, con giocatori di livello europeo e noi dobbiamo adattarci a quel livello. L’umore è molto positivo, tutto ciò che ci portiamo da questo evento, ci rimarrà dentro. Sono convinto che faremo una buona partita. Mi aspetto che il pubblico ci dia la spinta, come successo in Supercoppa. Dobbiamo provarci, tirando fuori l’orgoglio e la personalità, senza nasconderci. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa d’importante e non dobbiamo correre il rischio più grosso, ossia quello di non aver rischiato“.

I convocati:

PORTIERI: 31 Paolo De Lucci ’06, 1 Simo Lampinen ’05, 12 Riccardo Leone ’05;

DIFENSORI: 4 Vernon Addo ’05, 37 Riccardo Montagna ’06, 16 Fabiano Pacia ’06, 5 Razvan Pascalau ’04, 42 Luca Russo ’06;

CENTROCAMPISTI: 10 Breki Baxter ’05, 22 Alessandro Borgo ’05, 15 Wiktor Gromek ’05, 18 Matar Gueye ’05, 29 Francesco Minerva ’05, 8 Catalin Vulturar ’04;

ATTACCANTI: 17 Matteo Agrimi ’05, 9 Rares Burnete ’04, 27 Francesco De Vito ’05, 35 Adrian Helm ’05, 99 Jason Kodor ’06, 28 Gabriele Perricci ’06.