AMATORI – Parte l’Over 40 di calcio a 11 Aics Lecce: le 12 partecipanti e il programma della 1ª giornata

Partirà nel weekend il 19° campionato di calcio amatoriale Over 40 organizzato dall’Aics Lecce. Dodici le squadre ai nastri di partenza: AC Pedone Veicoli Alessano, Asd Amatori Galatone Romidò, Asd Matino Sportiva, AC Ruffano, Asd Salento Over Seclì, AC City Gas Tricasina, Pol. D. Uxentum, Asd Enzo Coluccia Cutrofiano, AC Academia de Amatori, AC Amatori Salve/Morciano, AC Amici del Capo e Asd Atletico Ascla Tiggiano.

Il match inaugurale della stagione 2023/24 sarà quell odi venerdì sera alle 20.30 tra Pedone Veicoli Alessano e Amatori Galatone Romidò.

“Finalmente l’attesa è finita – affermano gli organizzatori – e il campionato più ambito e atteso sta per cominciare. Sì, il campionato Aics Over 40 è ai nastri di partenza e quest’anno conta ben 12 squadre della provincia di Lecce, pronte a darsi battaglia a suon di sfide entusiasmanti. Quello di quest’anno è il 19esimo campionato provinciale amatori organizzato dal comitato Aics di Lecce del presidente Matteo Pagliara. L’organizzazione del campionato è gestita da uno staff competente attento alle esigenze delle singole squadre e capitanato dal responsabile del settore calcio provinciale Mauro Mangia. Come ogni anno, per la buona riuscita del campionato, si punta sulla qualità del settore arbitrale che conta circa una ventina di arbitri di cui cinque alla prima esperienza in Aics. Il campionato si svolge in ambito provinciale, con la possibilità, per chi volesse (vincitrice o non del torneo), di concludere la propria stagione calcistica con la festa dello sport organizzata dalla direzione Aics nazionale che si terrà come di consuetudine in primavera a Cervia. Tutto è quindi pronto…. non ci rimane che goderci lo spettacolo!”.

Il programma della prima giornata: 27/10 h 20.30 Pedone Veicoli Alessano-Amatori Galatone Romidò; 28/10 h 14.30 Uxentum-Enzo Coluccia Cutrofiano; h 15 Matino Sportiva-Ruffano, Salento Over Seclì-City Gas Tricasina; 29/10 h 10 Academia de Amatori-Amatori Salve/Morciano, Amici del Capo-Atletico Ascla Tiggiano.