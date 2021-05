SPORT NAUTICI – Il leccese Morelli è il nuovo delegato regionale Coni: “Ascolto e condivisione le mie parole d’ordine”

Il leccese Carlo Morelli è il nuovo delegato regionale agli Sport Nautici del Coni Puglia per il prossimo quadriennio 2021-24. Già nominato, a marzo scorso, rappresentante delle discipline paralimpiche, il presidente della Asd 3Oceani Sport Center è stato investito dal nuovo prestigioso incarico dalla Giunta regionale Coni, presieduta da Angelo Giliberto.

Morelli, che è anche delegato regionale della Federazione Italiana Sci Nautico Wakeboard e Surfing, avrà anche il compito di dare il via ad un percorso che vedrà unite federazioni, discipline associate e enti che hanno in comune l’elemento acqua, nella promozione, nello sviluppo del settore agonistico e nell’organizzazione congiunta di importanti manifestazioni sportive.

“Sono consapevole che il percorso non sarà facile – dice Morelli -, ma sarò in ascolto e cercherò di condividere le riflessioni e le richieste di tutto il mondo sportivo del mare, a partire dal dialogo con i presidenti e delegati regionali delle federazioni, e dei delegati provinciali del Coni. Sono onorato per questa importante delega e siamo già al lavoro con le federazioni nautiche per eventi e manifestazioni che si concretizzeranno a breve. Ascolto e condivisione sono le mie parole d’ordine – conclude –. Mi metterò al servizio dello sport col fine di unire gli sportivi e le associazioni”.