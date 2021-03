SURF – Il leccese Morelli eletto nel Comitato paralimpico regionale: “Il mare va vissuto tutto l’anno con lo sport”

Grande traguardo e grande soddisfazione per il leccese Carlo Morelli, delegato regionale Fisw (Federazione Italiana Sci Nautico Wakeboard e Surfing), eletto, nei giorni scorsi, rappresentante delle discipline associate paralimpiche in seno al Consiglio regionale del Comitato italiano paralimpico pugliese.

L’elezione si è svolta presso la sede del Cus Bari e Morelli, classe ’82, ha superato la concorrenza di Aldo Lotito, presidente regionale di Danza sportiva. Un incarico, senza dubbio, prestigioso per Morelli che rafforza la figura che, da anni, lo vede come una vera e propria istituzione nel panorama degli sport da tavola.

Negli stessi giorni, poi, è stata inaugurata a Frigole (in piazzetta Alberti, 3) la nuova sede della 3Oceani Sport Center Asd, presieduta dallo stesso Morelli nella quale operano anche i tecnici federali Alessia Raho e Angelo Verzini. Si tratta di un campo-base riservato agli amanti degli sport da tavola: “La nuova campagna tesseramenti – afferma Morelli – ci ha permesso di prendere in affitto un locale che fungerà da centro di informazione sportivo-turistica. Continueremo a inculcare la mentalità di vivere il mare tutto l’anno per mezzo dello sport e dell’aggregazione sociale. Valorizzare le marine leccesi resta il nostro obiettivo primario. Ci stiamo impegnando nella campagna di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento marino, organizzando più pulizie delle spiagge, e nel promuovere in maniera più incisiva il surfing nelle scuole medie e superiori, per incentivare l’agonismo“.

(foto: C. Morelli)