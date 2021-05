SCHERMA – Sei su sei: filotto per il Cs Lecce al Gran Premio Giovanissimi di Bari

Medaglie e soddisfazioni per gli allievi del Club Scherma Lecce al Gran Premio Giovanissimi (under 14) che si è svolto a Bari nel weekend.

Sei atleti su sei partecipanti sono andati a medaglie: nella spada Allievi s’impone Alessio Ingrosso, mentre Aldo Cretì si piazza al terzo posto; nei Giovanissimi, sul podio ci salgono Libero Cacciatore (terzo) e Luigi Gennaccari (secondo); nella spada femminile Giovanissime, finale al cardiopalma vinta da Vittoria Demma; nella cat. Bambine, podio per Anastasia Marti che chiude al terzo posto una gara forse non ben interpretata.

“Sono strafelice – il commento della presidente del Club Scherma Lecce, Sari Greco – perché ho visto i miei ragazzi felici e appagati dopo un lungo periodo di grande sofferenza. Soprattutto, sono commossa dalla passione e grande professionalità, nonostante la sua giovanissima età, del nuovo tecnico Alberto Amenta che ha saputo, in pochissimo tempo, ridare ai nostri atleti la giusta carica nel credere che si possono raggiungere grandi risultati solo lavorando e credendo sino in fondo nelle proprie possibilità. Non era scontato, visto che è subentrato alla guida tecnica del nostro club in un periodo particolarissimo che, oltre all’emergenza pandemica, aveva visto l’esodo di ex atleti in altri club, dopo l’esonero del precedente tecnico. Sono quindi felice di poter ringraziare chi ha creduto in me, anche per questa scelta, e domenica abbiamo dato la prova che stiamo ripartendo, alla grande. Sì, ricomincio da tre, e pensiamo solo al futuro“.