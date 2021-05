SERIE D/H – I top e flop della 31ª giornata

Conclusasi la trentunesima giornata del girone H di Serie D, stiliamo come di consueto la nostra classifica settimanale coi Top e Flop.

TOP

Tornros (Nardò): Sigla una doppietta importante per la formazione granata. Gioca una ottima partita (e non è la prima volta), gestendo bene il peso dell’attacco. Grazie anche alle sue due marcature, gli uomini di Danucci sperano ancora nei playoff. ARMA VINCENTE

Verde (Cerignola): Il giovane attaccante gialloblù segna due reti che riscattano la brutta sconfitta di Brindisi. La prima arriva con un ottimo colpo di testa, la seconda con un preciso piatto destro. La sua freschezza aiuta la compagine dauna a rimanere aggrappata alle ultime chance per raggiungere gli spareggi promozione. PRECISO

Tedesco (Bitonto): Ormai una certezza della formazione neroverde. Sigla anche lui due reti pesantissime, che potrebbero valere una stagione. La compagine barese supera proprio il Casarano ed entra in griglia playoff, agganciando anche il quarto posto. DECISIVO

FLOP

Casarano: I rossoazzurri sprofondano, ed ora rischiano addirittura di non raggiungere gli spareggi promozione. Un tre a zero in favore del Bitonto, che non lascia spazio a recriminazioni per i salentini. Un campionato partito con altri obiettivi, che adesso rischia di concludersi per il peggio. CHE DISASTRO

Terna arbitrale (Brindisi-Picerno): Uno degli episodi più brutti di questo campionato, se non il più brutto. Ai biancoazzurri viene annullato un gol regolare, dopo essere stato convalidato. Una scena assurda, che non fa che aumentare le polemiche contro la compagine lucana. Tra l’altro, la società adriatica ha già preannunciato reclamo e chiede di rigiocare la gara. EPISODIO ASSURDO

Sandomenico (Sorrento): Sciupa la chance dal dischetto che avrebbe indirizzato il match sui binari dei rossoneri. Poi la Puteolana passa in vantaggio e i costieri sono costretti ad inseguire. OCCASIONE SPRECATA