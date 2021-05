TENNIS – Ct Maglie, vittoria per la B1/m, pari per le ragazze della C

Seconda vittoria di fila per la squadra di B1 maschile (in foto) del Ct Maglie che supera il Lanciano per 5-1 e consolida la prima posizione in classifica, condivisa con lo SC Nuova Casale Monferrato.

La squadra, guidata dai tecnici Michele Pasca, Mattia Leo e Gabriele Frisullo, si è schierata in campo con Erik Crepaldi, Lorenzo Maria Lorusso, Daniel Bagnolini e Silvio Mencaglia. I risultati: Lorusso b. Di Nocera 46 61 63; Bagnolini b, Rossi Principe 63 60; Crepaldi b. Colacioppo 62 76; Mencaglia b. Cirelli 62 61; Crepaldi-Mencaglia b. Rossi Principe-Cirelli 62 62; Di Nocera-Colacioppo b. Lorusso-Bagnolini 76 46 10-6.

In C femminile, la sfida tra il Ct Maglie e il Tc Foggia si è chiusa con un inaspettato pareggio per 2-2.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Nella serie B1 maschile, dopo la vittoria di Roma nella prima giornata, e soprattutto per il rientro di Erik Crepaldi, ci attendevamo un altro risultato positivo. Il forte portacolori magliese, come da pronostico, ha vinto la sua partita contro un ottimo Colacioppo dopo circa due ore di gioco. Bravi tutti gli altri ragazzi, Lorusso, Bagnolini e Mencaglia che hanno confermato i progressi e l’elevato livello di gioco già dimostrati a Roma. Per la serie C femminile tanto rammarico per il pareggio contro le comunque brave tenniste foggiane, soprattutto perché si pensava di poter chiudere agevolmente per 3 a 0 dopo gli incontri di singolo ma un inspiegabile calo di tensione ha permesso al CT Foggia di pareggiare”.

Domenica 30 maggio, la squadra di B1 maschile del CT Maglie osserverà un turno di riposo per poi riprendere il 2 giugno ospitando in casa il Circolo del Castellazzo di Parma. La squadra di C femminile domenica 30 maggio sarà in trasferta a Torre S. Susanna contro lo Smash.