OLIMPIADI TOKYO 2020 – E la Puglia porta all’Italia anche la seconda medaglia: il foggiano Samele è argento nella spada

La Puglia porta anche la seconda medaglia azzurra ai Giochi olimpici di Tokyo. In attesa della finale per l’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo, Luigi Samele da Foggia centra la finale per l‘oro anche nella sua specialità, la spada individuale.

Samele ha eliminato, nel primo turno, il cinese Xu Chen per 15-12; più facile il secondo turno contro l’iraniano Mohammad Rahbari, liquidato col punteggio di 15-7. Derby azzurro nei quarti, col foggiano che prevale sull’altro azzurro Enrico Berrè. Spettacolare, poi, la semifinale vinta contro il sudcoreano Jungwhan Kim, in vantaggio per 12-6, poi rimontato e finito sul 15-12. La finale per l’oro è prevista per le 14.15 contro l’ungherese Aron Szilagyi.

Aggiornamento delle ore 14.30: Nulla da fare per Samele nella finalissima per l’oro. L’ungherese Szilagyi si riconferma campione olimpico, per la terza volta, prevalendo per 15-7. Per Samele, comunque, resta un’impresa memorabile: essere riusciti a centrare un argento olimpico che va a bissare il bronzo di Londra 2012 nella prova a squadre.