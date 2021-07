OLIMPIADI TOKYO 2020 – La prima medaglia azzurra arriva da Mesagne: Dell’Aquila è oro nel taekwondo!

La prima medaglia italiana delle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriverà dal taekwondo e la porterà, nel carniere azzurro, Vito Dell’Aquila da Mesagne (Br).

Il tesserato col Corpo dei Carabinieri, classe 2000, oro agli Europei di Bari 2019, bronzo a Kazan nel 2018, bronzo ai mondiali coreani nel 2017, ha centrato la finale per l’oro nella categoria -58kg e, alle 14.45, si giocherà il sogno di una carriera, il gradino più alto del podio in una manifestazione coi Cinque cerchi.

Dell’Aquila ha eliminato agevolmente l’ungherese Omar Salim nel primo turno (26-13); netta la vittoria anche nei quarti di finale contro il thailandese Ramnarong Sawekwiharee (37-17). In semifinale ha dominato anche l’argentino Lucas Lautaro Guzman (29-10) e, come detto, alle 14.45, sfiderà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per l’oro olimpico.

Aggiornamento delle ore 15: Vito Dell’Aquila è medaglia d’oro! Dopo una combattutissima gara contro il tunisino Jendoubi, in vantaggio nei primi due round (5-2 e 9-8), l’atleta di Mesagne rimonta negli ultimi secondi e sale sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi la finale col punteggio di 16-12!