LECCE – Rodriguez: “Questo per me sarà un anno importante: voglio dare il 100% per fare grandi cose”

Oggi, nella sala stampa dell’albergo che ospita il Lecce a Folgaria, si è presentato Pablo Rodriguez. Ecco alcune sue impressioni sulla prima fase del ritiro.

“Stiamo lavorando molto forte per arrivare al campionato nella migliore maniera possibile. Il fresco ci aiuta a lavorare bene. Baroni? Parla poco ma osserva molto. Mi piace come allenatore, dice sempre la cosa giusta e ogni momento è buono per insegnarti qualcosa. Siamo molto contenti, è stata una mossa giusta della società. Sul mio impiego da esterno offensivo? Un giocatore gioca dove vuole l’allenatore, l’anno scorso ho giocato da punta centrale ma in Spagna ho fatto anche l’esterno e posso farlo anche quest’anno, non c’è problema. Ma mi sento più forte al centro, sono veloce e posso fare gol con qualche palla che arriva lì in mezzo. Sono umile e accetto la volontà dell’allenatore, a lui ho già detto che preferirei giocare al centro ma è l’allenatore che decide la formazione e noi dobbiamo fare ciò che ci chiede lui. Stiamo lavorando sul 4-3-3 e già si vede qualcosa delle sue idee. Continuiamo così. La Serie B di quest’anno? Credo che sarà più difficile rispetto alla scorsa stagione ma per noi non c’è problema. Dobbiamo fare il nostro campionato e arrivare più in alto possibile. L’anno scorso ho avuto qualche infortunio mentre stavo cercando di abituarmi al campionato italiano. Ora sono qui per confermarmi e credo che sarà un anno importante per me, voglio dare il 100% per fare grandi cose. Ho passato parte delle mie vacanze nel Salento, mi trovo bene, c’è il mare, si mangia bene e mi piace la gente. Ho molti amici a Lecce e questo mi ha aiutato”.

Domani, intanto, saranno ufficializzati i calendari della Serie B 2021-22 dalla sede di Ferrara, dove, per il Lecce, sarà presente il vice presidente Alessandro Adamo. La cerimonia avrà inizio alle ore 19.

(foto: P. Rodriguez, ph. Coribello-SalentoSport)