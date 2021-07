PROMOZIONE/B – Le prime ufficialità del mercato trasferimenti 2021-22

Cominciano a muoversi, seppur con molta oculatezza, alcune delle squadre che, nella prossima stagione, saranno ai nastri di partenza del girone B di Promozione pugliese.

NOVOLI: Novità e conferme in casa Novoli. Il sodalizio rossoblù del riconfermato presidente Francesco Murra, coadiuvato dal vice Giovanni Carrozzo, ha affidato l’area tecnica ad un profilo esperto come quello di Luca Spagnolo; il direttore generale, invece, sarà Walter Patera. La guida della squadra sarà a cura di mister Graziano Tartaglia, insieme al suo vice Luciano Volturno. Luca Guido è stato riconfermato preparatore atletico, mentre, come preparatore dei portieri, il nome nuovo è Luca Cecconi. Ci sono anche i primi riconfermati nella rosa: si tratta di Gianni Marasco e di Giovanni Quarta.

MELENDUGNO: Incertezza in casa Melendugno, giacché il club, nelle scorse settimane, aveva manifestato la volontà di cedere il titolo sportivo.

CITTÀ DI GALLIPOLI: Primi quattro arrivi ufficiali per la squadra allenata da Sandro Carrozza. Sono tutti gallipolini: si tratta di Simone Passaseo, portiere classe 1993, ex Racale; Marco Greco, difensore classe 1989, ex Racale e Audace Barletta; Giuseppe Sansò, centrocampista classe 1997, grande protagonista, nell’ultima stagione, con la maglia dell’Ugento; Mattia Negro, attaccante classe 1995, con un trascorso in D e in Eccellenza (Galatina, Casarano, Aradeo) e, nelle ultime stagioni, a Corato e a Vigor Trani. Nello staff tecnico si registrano gli arrivi di Massimo Negro, come preparatore dei portieri, e del preparatore atletico Giovanni Suez.

TALSANO: Riconfermato in panchina mister Giacomo Pettinicchio. Il primo annuncio riguardante la rosa 2021-22 è il ritorno del difensore Marco Ciardo.

POLIMNIA. Riconfermato in panchina mister Mirko Muserra anche per la prossima stagione sportiva.

VEGLIE: Christian Maci non sarà l’allenatore del Veglie nella prossima stagione, ma rimarrà nella società come responsabile dell’area tecnica. In panchina siederà mister Roberto Calabrese, mentre, come direttore sportivo, è stato scelto Antonello Masilla, ex ds di Erchie, Memory Campi e Avetrana.

NB: Chiediamo gentilmente alle società di Promozione di inviarci VIA MAIL i comunicati ufficiali che riguardano nuovi arrivi, riconferme e simili, a questo indirizzo: redazione@salentosport.net. Grazie

(ultimo aggiornamento: 23.07.2021 11.40)

(foto: Giuseppe Sansò, uno dei nuovi arrivati in casa Città di Gallipoli – ph. Coribello-SalentoSport)