CASARANO – Colpo a sorpresa per la panchina: ecco Calabuig

Colpo a sorpresa per la panchina del Casarano. Il nuovo allenatore rossazzurro che erediterà la panchina di Vincenzo Feola è Mathias Calabuig.

Nativo di Rosario (Argentina), classe 1981, Calabuig vanta grande esperienza nelle serie dilettantistiche minori, da calciatore. Col Nardò, tra l’altro, fu artefice della splendida accoppiata campionato di Eccellenza-Coppa Italia nella stagione 2009-10. L’esperto difensore, in Italia, ha militato in Serie D e Eccellenza con le maglie di Agropoli, Arzanese, Giulianova, Gaeta, Teramo, Nardò, Casarano, prima di ritornare in Argentina, nel Los Andes Alcorta e fare di nuovo tappa in Italia, prima nella Virtus Matino, poi nella Fiamma Jonica Gallipoli.

Questa la nota del club del presidente Giampiero Maci: “La Società Casarano Calcio comunica che il nuovo allenatore per la stagione sportiva 21/22 è Matias Calabuig, italo-argentino, classe ’81, ex calciatore con trascorsi anche nel Casarano, di cui è stato capitano. Matias Calabuig avrà come assistenti Federico Dominguez e i riconfermati Michele Ventura e Ivan Aiardi. Lo Staff Tecnico, così composto, sarà presentato ufficialmente alla Stampa nei prossimi giorni. Al nuovo allenatore e a tutto lo staff tecnico i migliori auguri di buon lavoro”.