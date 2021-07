LECCE – Esordio a Cremona: tutto il calendario 2021-22, giornata per giornata

La 90esima edizione della Serie B prenderà il via sabato 21 agosto (con un anticipo al venerdì sera) e si chiuderà il 6 maggio 2022. Si giocherà anche a Pasquetta e il 25 aprile e anche durante le festività natalizie. Sosta invernale dal 30 dicembre al 14 gennaio; soste per le nazionali precviste per il 21 settembre, il 28 ottobre, il 30 novembre, il 1° marzo, il 15 marzo e il 5 aprile.

Il Lecce esordirà allo “Zini” di Cremona contro la Cremonese.

SERIE B – IL CALENDARIO COMPLETO 2021/22

1ª GIORNATA (21.08.2021 – 29.12.2021): Ascoli-X, Benevento-Alessandria, Cittadella-LR Vicenza, Cremonese-Lecce, Crotone-Como, Frosinone-Parma, Pisa-Spal, Pordenone-Perugia, Reggina-Monza, Ternana-Brescia.

2ª GIORNATA (28.08.2021 – 15.01.2022): Brescia-X, LR Vicenza-Frosinone, Monza-Cremonese, Perugia-Ascoli, Reggina-Ternana, Cittadella-Crotone, Lecce-Como, Parma-Benevento, Pisa-Alessandria, Spal-Pordenone.

3ª GIORNATA (11.09.2021 – 22.01.2022): Alessandria-Brescia, Benevento-Lecce, Como-Ascoli, Cremonese-Cittadella, Crotone-Reggina, Frosinone-Perugia, Pordenone-Parma, Spal-Monza, Ternana-Pisa, X-LR Vicenza.

4ª GIORNATA (18.09.2021 – 05.02.2022): Ascoli-Benevento, Brescia-Crotone, Cittadella-Pordenone, Como-Frosinone, LR Vicenza-Pisa, Lecce-Alessandria, Monza-Ternana, Parma-Cremonese, Perugia-X, Reggina-Spal.

5ª GIORNATA (21.09.2021 – 12.02.2022): Alessandria-Ascoli, Benevento-Cittadella, Cremonese-Perugia, Crotone-Lecce, Frosinone-Brescia, Pisa-Monza, Pordenone-Reggina, Spal-LR Vicenza, Ternana-Parma, X-Como.

6ª GIORNATA (25.09.2021 – 19.02.2022): Ascoli-Brescia, Cittadella-Lecce, Como-Benevento, LR Vicenza-Cremonese, Monza-Pordenone, Parma-Pisa, Perugia-Alessandria, Reggina-Frosinone, ternana-Spal, X-Crotone.

7ª GIORNATA (02.10.2021 – 26.02.2022): Alessandria-X, Benevento-Perugia, Brescia-Como, Cremonese-Ternana, Crotone-Ascoli, Frosinone-Cittadella, Lecce-Monza, Pisa-Reggina, Pordenone-LR Vicenza, Spal-Parma.

8ª GIORNATA (16.10.2021 – 01.03.2022): Ascoli-Lecce, Cittadella-Spal, Como-Alessandria, Cremonese-Benevento, Crotone-Pisa, LR Vicenza-Reggina, Parma-Monza, Perugia-Brescia, Pordenone-Ternana, X-Frosinone.

9ª GIORNATA (23.10.2021 – 05.03.2022): Alessandria-Crotone, Benevento-X, Brescia-Cremonese, Frosinone-Ascoli, Lecce-Perugia, Monza-Cittadella, Pisa-Pordenone, Reggina-Parma, Spal-Como, Ternana-LR Vicenza.

10ª GIORNATA (28.10.2021 – 12.03.2022): Alessandria-Frosinone, Ascoli-Spal, Brescia-Lecce, Cittadella-Parma, Como-Pordenone, Cremonese-Pisa, Crotone-Benevento, LR Vicenza-Monza, Perugia-Reggina, X-Ternana.

11ª GIORNATA (01.11.2021 – 15.03.2022):: Benevento-Brescia, Frosinone-Crotone, Lecce-X, Monza-Alessandria, Parma-LR Vicenza, Pisa-Ascoli, Pordenone-Cremonese, Reggina-Cittadella Spal-Perugia, Ternana-Como.

12ª GIORNATA (06.11.2021 – 19.03.2022): Alessandria-Ternana, Ascoli-LR Vicenza, benevento-Frosinone, Brescia-Pordenone, Cittadella-Pisa, Como-Perugia, Cremonese-Spal, Crotone-Monza, Lecce-Parma, X-Reggina.

13ª GIORNATA (20.11.2021 – 02.04.2022): Frosinone-Lecce, LR Vicenza-Brescia, Monza-Como, Parma-X, Perugia-Crotone, Pisa-Benevento, Pordenone-Ascoli, Reggina-Cremonese, Spal-Alessandria, Ternana-Cittadella.

14ª GIORNATA (27.11.2021 – 05.04.2022): Alessandria-Cremonese, Ascoli-Monza, Benevento-Reggina, Brescia-Pisa, Como-Parma, Crotone-LR Vicenza, Frosinone-Pordenone, Lecce-Ternana, Perugia-Cittadella, X-Spal.

15ª GIORNATA (30.11.2021 – 09.04.2022): Cittadella-Como, Cremonese-Frosinone, LR Vicenza-Benevento, Monza-X, Parma-Brescia, Pisa-Perugia, Pordenone-Alessandria, Reggina-Ascoli, Spal-Lecce, Ternana-Crotone.

16ª GIORNATA (04.12.2021 – 18.04.2022): Alessandria-Cittadella, Ascoli-Parma, Benevento-Pordenone, Brescia-Monza, Como-Pisa, Crotone-Spal, Frosinone-Ternana, Lecce-Reggina, Perugia-LR Vicenza, X-Cremonese.

17ª GIORNATA (11.12.2021 – 25.04.2022): Cittadella-Ascoli, Cremonese-Crotone, LR Vicenza-Como, Monza-Frosinone, Parma-Perugia, Pisa-Lecce, Pordenone-X, Reggina-Alessandria, Spal-Brescia, Ternana-Benevento.

18ª GIORNATA (18.12.2021 – 30.04.2022)_ Alessandria-Parma, Ascoli-Cremonese, Benevento-Monza, Brescia-Cittadella, Como-Reggina, Crotone-Pordenone, Frosinone-Spal, Lecce-LR Vicenza, Perugia-Ternana, X-Pisa.

19ª GIORNATA (26.12.2021 – 06.05.2022): Cittadella-X, Cremonese-Como, LR Vicenza-Alessandria, Monza-Perugia, Parma-Crotone, Pisa-Frosinone, Pordenone-Lecce, Reggina-Brescia, Spal-Benevento, Ternana-Ascoli.

NB: X può essere il Chievo, se viene riammesso in B, oppure una squadra ripescata (il Cosenza è primo nella graduatoria)

(foto: Coribello-SalentoSport)