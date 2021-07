OLIMPIADI TOKYO 2020 – Nuoto, subito fuori la tarantina Benny Pilato: “Una gara orribile”

Grossa delusione per Benedetta Pilato. La campionessa europea in carica dei 50 farfalla ha clamorosamente fallito l’esordio nei 100 (i 50 non sono specialità olimpica), venendo, addirittura, squalificata. La tarantina si era piazzata al quinto posto della sua batteria.

Ai microfoni Raisport, tutta la delusione dell’allieva di Vito D’Onghia: “E’ stata una gara orribile, ma poi cosa ho fatto?… Non so davvero perché mi abbiano squalificata. Certo, ho nuotato in maniera orribile, non me lo so spiegare, mi sentivo stanchissima. Troppa pressione? Può darsi”.

Per Pilato, quindi, la prima avventura olimpica, è già finita. Ma avrà tutto il tempo per rifarsi, dato che la vice campionessa mondiale in Korea ha appena 16 anni e mezzo.