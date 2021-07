TENNIS – A Maglie le semifinali della Reina Soisbault Cup: le azzurre a caccia della finalissima in Francia

Il Circolo tennis Maglie, dal 28 al 30 luglio (inizio incontri ore 13), ospiterà le semifinali di zona della Reina Soisbault Cup, la coppa per le squadre nazionali under 18 femminili.

Il torneo fa parte del circuito estivo delle Summer Cups, organizzato da Tennis Europe, che comprende anche le under 14 e 16. Le altre sedi sono Zenica (Bosnia), Most (Rep. Ceca) e Arad (Romania). La finale si svolgerà a Granville, in Francia, dal 2 al 4 agosto. L’Italia se la dovrà vedere con Belgio, Grecia, Israele, Portogallo e Russia.

Le azzurre sono guidate dal capitano e tecnico federale Giovanni Paolisso. In squadra la pugliese Eleonora Alvisi, Matilde Paoletti e Lisa Pigato, tutte 2003 e già protagoniste nel 2015, sempre a Maglie, nel Torneo Internazionale Under 12 Trofeo Maglio, vinto proprio dalla Paoletti.

(foto: Alvisi e Pigato)