SERIE C – Pioggia di ufficializzazioni per il Taranto che parte in ritiro. Virtus Francavilla, addio a Vazquez

VIRTUS FRANCAVILLA – La cessione di Vazquez al Catanzaro ha scosso il mercato della società brindisina. Due le ufficialità arrivate in questi giorni: si tratta di Mario Prezioso e Roberto Pierno. Il primo è un centrocampista centrale che arriva dal Modena e torna a Francavilla dopo cinque stagioni. Il secondo è un terzino proveniente dal Lecce, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Bitonto.

Ufficiali: Patierno (a. Svinc.), Perez (a. Arezzo), Carella (c. Conferma), Tchetchoua (c. Conferma), Milli (p. Lecce), Prezioso (c. Modena), Pierno (d. Lecce).

—

TARANTO – Il nuovo Taranto prende forma: in questa settimana c’è stata una autentica pioggia di ufficialità in casa ionica. Diverse le conferme e gli acquisti e tanti sono gli altrettanti colpi che dovranno arrivare per completare al meglio la squadra. Compagine che dovrà essere competitiva e avrà come obiettivo minimo quello di mantenere la categoria. Verranno ufficializzati nelle prossime ore: Labriola, Cannavaro e Zullo. Questi calciatori sono comunque partiti in ritiro alla volta di San Giovanni Rotondo. In terra dauna presenti anche i due portieri Giappione e Cozzella, ed il centrocampista De Luca.

Ufficiali:

CONFERMATI: Guastamacchia (d), Marsili (c), Versienti (c), Ferrara (d), Mastromonaco (c), Serafino (a), Santarpia (a), Diaby (c), Falcone (a)

ACQUISTI: Longo (c. Lavello), Faiello (c. Real Aversa), Loliva (p. Bisceglie), Ghisleni (a. Atalanta), Italeng (a. Atalanta), Benassai (d. Pontedera), Tomassini (d.Roma), Granata (d. Cavese).

(foto: Max Marsili, a destra, uno dei riconfermati in casa Taranto – ph. Coribello-SalentoSport)