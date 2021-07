VIRTUS FRANCAVILLA – Ufficiali un attaccante di ritorno e un terzino ex Lecce

Due operazioni in entrata nel mercato della Virtus Francavilla. Saranno a disposizione di mister Roberto Taurino, Mario Prezioso e Roberto Pierno.

Prezioso, classe 1996 arriva a titolo definitivo. Per l’attaccante campano si tratta di un ritorno a Francavilla dopo la stagione 2016-17 nella quale ha collezionato 32 presenze e due gol. Inoltre, ha giocato anche in B con Carpi e Cosenza e, in C, con Bisceglie, Vibonese e Modena.

Pierno arriva (in prestito) direttamente da Folgaria, sede del raduno dell’Us Lecce. Terzino originario di Bari, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso per poi approdare nel Salento, centrando anche l’esordio in B con Corini nella scorsa stagione, oltre ad aver giocato un’ottima metà annata con la Primavera, prima di trasferirsi a Catanzaro (cinque presenze, due reti). Nella sua giovane carriera, anche una parentesi in Serie D a Bitonto.

(foto: Prezioso con la maglia della Virtus, anno 2016/17 – ©Di Campi)