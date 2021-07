NARDÒ – Le prime ufficialità della rosa granata 2021-22

Il Nardò comincia a piazzare i primi colpi di mercato in vista della stagione sportiva 2021-22.

Nelle scorse ore sono stati ufficializzati: Mattia Trinchera, difensore, alla quarta stagione consecutiva coi granata; Christian Crocifisso Cancelli, centrocampista, al Toro per il terzo anno consecutivo; Roberto Palazzo, riconfermato esterno di difesa under, classe 2003, nativo di Brindisi e con un passato nei settori giovanili di Lecce e Juventus; Christian Mariano, primo volto nuovo della stagione, originario di Otranto, classe 2000, attaccante ambidestro con esperienze a Monopoli, Taranto e Andria; Francesco De Giorgi e Giacomo Mengoli, riconfermati anche per la prossima annata.

Intanto, il Nardò ha ufficializzato anche le date e la sede del ritiro precampionato che si svolgerà a Camigliatello Silano, in Calabria, presso l’Hotel Meranda, dal 2 al 13 agosto prossimi.

(foto: F. De Giorgi, uno dei riconfermati per la prossima annata – ph. Coribello-SalentoSport)