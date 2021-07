LECCE – Manita in amichevole al Rovereto nella seconda uscita stagionale

Seconda sgambata del preseason per il Lecce di Marco Baroni, che al Marzari di Folgaria ha sconfitto 5-0 il Rovereto, compagine trentina militante nel campionato di Promozione locale.

I giallorossi partono, come prevedibile, con il piede sull’acceleratore, e già al quinto minuto trovano la rete del vantaggio grazie ad un penalty di Paganini, che insacca valorizzando il fallo conquistato da Rodriguez. I giallorossi insistono, ma gli avversari sono ben messi in campo e resistono soprattutto sui pimpanti Paganini e Listkowski. Proprio da un assist del polacco arriva, al 24′ il bis giallorosso, con Rodriguez che appoggia facilmente in porta dopo un triangolo tra l’ex Pogon e Hjulmand. Subito dopo Bjarnason sfiora il centro di testa su corner, mentre alla mezz’ora tocca a Gallo vedersi respinto il forte mancino. Al 41′ arriva comunque la terza rete leccese firmata Monterisi, che manda in gol il corner di Majer.

Ancor più pimpante, sebbene meno preciso in zona gol, il Lecce della ripresa. Coda ed Henderson impegnano subito Chiodini, poi al minuto 19 il mancino di Vera è potente ed imparabile per il portiere trentino. Due minuti dopo si scatena Helgason al quale si oppone ancora Chiodini, bravo anche in sequenza su Henderson, due volte Mancosu e Coda, al quale alla mezz’ora viene annullato il gol del 5-0 per fuorigioco. Al 36′, la punizione di Mancosu coglie il palo esterno, mentre un minuto dopo è il portiere ad opporsi al capitano. Al 40′ grande percussione di Maselli e palla sull’esterno della rete da ottima posizione. Nell’ultima azione del match arriva comunque il centro personale di Mancosu, che scaraventa in rete di mancino l’assist di un ottimo Helgason.

—

IL TABELLINO

LECCE-ROVERETO 5-0

Lecce 1°T: Gabriel, Lucioni ©, Paganini, Monterisi, Listkowski, Gallo, Blin, Bjarnason, Majer, Hjulmand, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Lecce 2°T: Bleve, Vera, Meccariello, Mancosu ©, Coda, Björkengren, Helgason, Tuia, Milli (38’st Maselli) Henderson, Riccardi (22’st Vulturar). Allenatore: M. Baroni

Rovereto FC: Chimini (1’st Chiodini), Volani(21’st Nuvoloni), Festi ©, Cuccarello (27’st Bertagna), Coppi (1’st Zuccatti), Bertagna (1’st Raffaelli), Piccinini, Largher (1’st Pataoner), Bortot (1’st Cesarini), Tranquillini (27’st Deimichei), Dalla Piccola. A disposizione: Todisco, Pasqaualetto, Zanfei, Gasperotti, Manica. Allenatore: P. Eccher

Marcatori: 5’pt Paganini (rig), 24’pt Rodriguez, 41’pt Monterisi, 19’st Vera, 44’st Mancosu

Arbitro: Maurizio Zorer sez. di Rovereto

(foto: archivio)