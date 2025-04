DUATHLON – Nardò e Porto Selvaggio sono pronti per il 14° Duathlon del Salento

Dopo la prova di Gallipoli del 30 marzo, la carovana del duathlon si prepara per la tappa di Nardò prevista per il 27 aprile nel parco di Porto Selvaggio dove si svolgerà la 14esima edizione del Duathlon del Salento. L’evento è organizzato da Salento Triathlon Enjoy e dal Comune di Nardò, in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon e la Consulta dello Sport neretino.

Lo splendido scenario del parco di Porto Selvaggio, per il secondo anno consecutivo, ospiterà una manifestazione in grado di richiamare podisti e ciclisti da tutta la Puglia e oltre. La gara, che da quest’anno avrà valore ranking e sarà tappa del Campionato regionale di società di Duathlon Sprint, prevede l’alternanza tra corsa e ciclismo e si articolerà in tre frazioni: una prima corsa di 5 km, seguita da una frazione ciclistica di 20 km da svolgere su un percorso stradale ad anello ed infine una seconda di corsa di 2,5 km. Gli atleti si ritroveranno alle 7.45 presso la masseria Torre Nova con partenza fissata alle 9.30.

Pratica sportiva e promozione del territorio, dunque, unita alla sensibilizzazione della scottante tematica della violenza sulle donne, tanto che il Duathlon del Salento aderirà alla campagna regionale “Allenati contro la violenza”.

Per iscrizioni: www.icron.it. Tutte le informazioni sull’evento saranno comunicate sulla pagina Facebook Salento Triathlon Enjoy disponibile qui: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064132657572.