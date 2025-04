BASKET – È partito da Carovigno il 2° AQP Tour Baskin Puglia. A Lecce la tappa finale

È partita da Carovigno, domenica scorsa, la seconda edizione dell’AQP Tour Baskin Puglia, torneo di “baskin” (basket inclusivo) organizzato dalla Scuola di Basket Lecce col sostegno di Acquedotto Pugliese e il patrocinio di Regione Puglia, Ente Italiano Sport Inclusivi e Comitato Italiano Paralimpico Puglia.

Il progetto unisce sport, socialità e inclusione e porta sul parquet squadre miste composte da persone con o senza disabilità, per ogni età e ogni livello di preparazione.

Il circuito proseguirà con le tappe di Monopoli (26 aprile), Andria (11 maggio) per concludersi poi a Lecce il 1° giugno presso il Parco Agos e il Pala San Giuseppe da Copertino dove sarà organizzata anche la seconda edizione del Festival dello Sport All Inclusive con dimostrazioni e partite di sport paralimpico come basket in carrozzina, tennis e tennistavolo da seduti, bocce e calcio per non vedenti.