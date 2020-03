MOTORI – Forte (Salentomotori): “Il ricordo di Gianluca Stefanelli dovrà essere permanente in tutti noi”. Nasce il Memorial

Riceviamo e pubblichiamo una commovente lettera dedicata da Antonio Forte, presidente della Salentomotori, al compianto Gianluca Stefanelli, ex appassionato di rally e di motori, scomparso prematuramente pochi giorni fa.

Caro Gianluca,

qui mancherai a tutti, ai più grandi e ai più piccoli, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco. Non aver la tua onestà, il tuo modo di guardare la vita e di assalire il mondo, la tua autorevolezza che diventava affetto all’occorrenza; mancherà di te il tuo essere propizio e confidente, il tuo essere custode pregiato di tanti nostri segreti.

Ci mancherai in tutti i modi in cui una persona può mancare e immagino che anche per te sarà lo stesso. Verseremo tante lacrime e certamente transiteremo giorni non felici, è inutile far finta di niente, ma poi ci guarderemo indietro, rifletteremo al tuo sorriso e unitamente o in lontananza ci ricorderemo delle tue parole, ci rammenteremo che un giorno saremo di nuovo assieme e ritorneremo a sorridere; ci ricorderemo in breve che non sei andato via per sempre e che questo inaspettato saluto è stato solo un arrivederci.

Alla tua bella famiglia ho fatto una promessa, il tuo ricordo dovrà essere permanente in tutti noi, e per questo, per la tua sorprendente passione di rallista, sarà indotto il Memorial Gianluca Stefanelli a partire dal prossimo Rally Città di Casarano.

Nel mio cuore, sempre.

Il Tuo Presidente

Antonio Forte