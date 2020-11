GINNASTICA – Pioggia di medaglie per la Doria Gym anche dalla trasferta a Lamezia Terme

Dopo la matematica promozione in Serie B colta, qualche giorno fa, a San Giorgio a Cremano (Na), la Doria Gym continua a mietere successi in giro per l’Italia.

Sabato scorso, a Lamezia Terme, le rappresentanti del sodalizio racalino, guidato dalle allenatrici Doria De Vitis e Serena Marsano hanno portato a casa un oro, un argento e due bronzi nel Campionato individuale Gold allieve, zona tecnica 5, di ginnastica ritmica, oltre a quattro pass per le fasi finali nazionali che si terranno a Rimini nei primi giorni di dicembre.

Nella categoria Allieve 1 (2011) bel risultato per Cristina Flavia Marsano, alla sua prima gara, che coglie un bronzo (32,500 punti il suo totale dopo le tre esecuzioni a corpo libero, fune e palla) e un pass per le finali, risultando, così, l’unica rappresentante pugliese nella sua categoria a conquistare tale risultato. Da segnalare anche la buona prova di Angelica Attanasio, anche lei al debutto, che ha chiuso al sesto posto.

Arriva una medaglia anche nella gara più incerta e combattuta, quella delle Allieve 3 (2009). Nonostante qualche errore al cerchio e alle clavette, Letizia Panico agguanta con le unghie il terzo posto che le vale anche il pass per le finali di Rimini. Il suo totale, dopo le esecuzioni al nastro, al corpo libero, al cerchio e alle clavette, è stato di 50,350. Applausi merita anche Sofia Attanasio, che chiude in tredicesima posizione.

Foriera di gloria è stata la gara della categoria Allieve 4 (2008) con la storica doppietta delle ‘sorelle0 di casa Doria Gym, Marta Ponzetta e Chiara Rizzo. Oro e titolo di campionessa di zona tecnica 5 per Ponzetta (59,300), argento per Rizzo (58,300): le due ginnaste saranno, anche loro, di scena a Rimini e dicembre per le finali nazionali.

Risultati, quelli arrivati dalla Calabria, che continuano a gratificare sia le atlete, sia lo staff tecnico, dopo tanto lavoro e tanto impegno.