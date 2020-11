SERIE D/H – Ufficiale, Gravina-Fasano slitta ancora

Gravina-Fasano, che si doveva giocare domenica prossima, recupero della quinta giornata del girone H di Serie D, è stata rinviata a data da destinarsi.

Questa la nota diffusa dal club biancazzurro e inviata da parte del Dipartimento Interregionale.

“Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Fbc Gravina, preso atto della documentazione allegata, proveniente da strutture pubbliche, e, segnatamente dalla Control, tenuto conto, altresì, de Protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Gravina-Città di Fasano, in programma il 29/11/2020 e valida per la quinta giornata del Campionato di Serie D 2020/21, è rinviata a data da destinarsi“.

Per domenica 29, quindi, al momento, restano fermi i recuperi Casarano-Taranto e Real Aversa-Nardò (quinta).

Restano da riprogrammare: Gravina-Fasano (quinta), Puteolana-Altamura (quinta), Fasano-Real Aversa (sesta) e Portici-Gravina (sesta).