CICLISMO – Conto alla rovescia per la 1ª tappa di BicinPuglia ’22: si parte da Supersano col Trofeo XC Cyclobike

Manca ormai poco più di una settimana alla gara d’esordio di Bicinpuglia 2022 che partirà da Supersano (Le) domenica 6 marzo con la quarta edizione del Trofeo XC Cyclobike, organizzato dall’Asd Team Cyclobike.

La gara è riservata ai cicloamatori, uomini e donne, tesserati Uisp, agli altri Enti della Consulta regolamentati Uci e tesserati per l’anno 2022, in possesso del certificato medico d’idoneità alla pratica agonistica del ciclismo. La macchina organizzativa si attiverà già alle 7.30 con l’accoglienza degli atleti nelle vicinanze del campo sportivo di Supersano. A seguire, dalle 9.30, via alla gara, percorrendo circa 3 km (solo una volta) e poi il tracciato di 5,4 km, completamente su sterrato con 120 m di dislivello e da percorrersi cinque volte. Salite e discese tecniche, single track, parti veloci, il tutto immerso nei boschi della serra di Supersano.

Il dirigente della Cyclobike, Emiliano Ciullo, racconta: “L’evento nasce nel 2019 dalla voglia di creare una gara nella nostra zona, unita alla volontà di metterci alla prova anche sotto l’aspetto organizzativo. Ogni anno abbiamo migliorato e possiamo dire che siamo riusciti a creare, nel corso degli anni, una bella manifestazione. Quest’anno abbiamo creato un percorso rinnovato in gran parte, che poi rimarrà aperto tutto l’anno“.

L’iscrizione, consentirà sino alle 19 di sabato 5 marzo al costo di 15 euro, è possibile attraverso il sito bicinpuglia.it. Ci si potrà iscrivere anche nel giorno della gara al costo di 20 euro. L’evento sarà il primo del circuito Challenge Bike Puglia (QUI il calendario completo).

Bicinpuglia avrà anche risvolti turistici: “Sicuramente – afferma Giovanni Punzi, responsabile SDA Ciclismo Nazionale Uisp e Coordinatore del circuito – manifestazioni come queste servono anche a promuovere il territorio dal punto di vista del turismo. Chi parteciperà alla gara, dopo lo svolgimento, potrà cogliere l’occasione epr ammirare i centri storici di Supersano e del parse vicino, Ruffano. E poi, il Salento è bello tutto e potrebbe essere un’occasione giusta per passare una domenica diversa con la propria famiglia“.

(foto: l’Asd Cyclobike di Supersano)