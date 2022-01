CICLISMO – Cross, centri storici, marathon: partirà da Supersano il 2022 di Bicinpuglia Uisp. Il calendario

Partirà da Supersano, nei primi giorni di marzo, il calendario delle gare di Bicinpuglia 2022, la challenge pugliese della Uisp che, ogni anno, propone il meglio di un movimento cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Saranno 24 le tappe da percorrere tra Puglia, Basilicata e Calabria, per fare, soprattutto, turismo sportivo.

“Siamo pronti per la stagione 2022 – afferma Giovanni Punzi, coordinatore del progetto Bicinpuglia e, dal giugno 2021, nuovo responsabile nazionale di Uisp ciclsmo – che, per il suo mandato, punta sull’innovazione di attività e organizzativa, e sono tante le novità che ci aspettano per l’anno appena cominciato. La prima: l’accorpamento del Campionato di Cross Country in Puglia, che toccherà tutte le province e di 13 eventi. Ci saranno, poi, ben cinque manifestazioni strettamente legate ai centri storici, il cosiddetto Trofeo dei Borghi, con le gare che si svolgeranno nei luoghi più caratteristici della Puglia e in orari serali. E poi il ‘Marathon‘, un evento che si svolgerà tra Puglia e Basilicata, grazie a una cooperazione sempre più forte tra le due Uisp, alla ricerca di territori naturalistici e paesaggistici sempre più belli. Da calendario sono previste, infatti, due tappe molto caratteristiche come quella di Rionero in Vulture e Sasso di Castalda”.

Il calendario:

6 marzo Supersano (LE) – XC

20 marzo Castellaneta (TA) – XC

27 marzo Montescaglioso (MT) – GF

10 aprile Aradeo (LE) – XC

1 maggio Rionero in Vulture (PZ) – GF

8 maggio Borgo Cardigliano (LE) – XC

29 maggio Torcito (LE) – XC

2 giugno Grottaglie (TA) – XC

12 giugno Taurisano (LE) – XC

19 giugno Picerno (PZ) – GF

26 giugno Avetrana (TA) – XC

3 luglio Laino Borgo (CS) – GF

10 luglio Massafra (TA) – TB

24 luglio Parco Gallipoli Cognato – Accettura (MT) – GF

31 luglio Sasso di Castalda (PZ) – GF

7 agosto Avetrana (TA) – TB

14 agosto Ginosa (TA) – TB

21 agosto Rutigliano (BA) – TB

28 agosto Statte (TA) – TB

4 settembre Oppido Lucano (PZ) – GF

11 settembre Leverano (LE) – XC

18 settembre Porto Selvaggio di Nardò (LE) – XC

25 settembre Palagiano (TA) – GF

2 ottobre San Pancrazio Sal. (BR) – XC

9 ottobre Taranto – GF

16 ottobre Caprarica (LE) – XC

30 ottobre Rutigliano (BA) – XC

legenda: XC campionato Cross Country – GF Marathon – TB Trofeo dei Borghi