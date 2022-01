SERIE C – Rinviata anche la terza di ritorno: il Comunicato

La Serie C–Lega Pro allunga il rinvio del campionato di almeno un’altra settimana. Col Comunicato ufficiale n. 176, la terza serie professionistica italiana ha reso noto che, “considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, (…), dispone il posticipo della terza giornata di ritorno del Campionato di Serie C 2021/22 al 23 febbraio 2022, anziché al 16 gennaio 2022. La programmazione relativa alla giornata in oggetto sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale”.

Pertanto, allo stato delle cose, si dovrebbe ritornare in campo nel weekend del 22 e 23 gennaio con la giornata numero 23, salvo ulteriori (e, a questo punto, molto probabili) modifiche.