VOLLEY B1/f – Melendugno, ingaggiata la talentuosa mesagnese Marta Campana

La Narconon Volley Melendugno comunica si aver ingaggiato Marta Campana, classe 2003, 186 cm d’altezza, nativa e cresciuta sportivamente a Mesagne.

A soli 13 anni, poi, intraprende un nuovo percorso di crescita nella prestigiosa società di Orago, collezionando titoli di categoria. Le sue capacità e la sua determinazione le permettono di accasarsi nelle giovanili del Vero Volley Monza, esordendo a 16 anni in A1.

“In queste ultime ore di mercato – si legge in una nota del Melendugno Volley – ha deciso di sposare la nostra causa, da noi continuerà il suo percorso, gli stimoli e la voglia per recuperare quanto prima ci sono tutti, la strada intrapresa è quella giusta; come Società garantiremo le migliori condizioni possibili affinché il futuro sia di nuovo suo!”.

Campana si è aggregata alla squadra subito dopo aver firmato il contratto: “Sono davvero felice – le sue prime parole – di esser tornata a giocare nella mia terra dopo tanti anni lontana da casa. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e spero tanto di poter dare il mio contributo alla squadra. Ringrazio di cuore la mia famiglia per avermi accontentata, sono pronta a ripagare tutti i sacrifici fatti, garantendo il massimo impegno e professionalità. Ringrazio la Società del Melendugno per l’opportunità concessa, farò di tutto per farmi trovare pronta, in bocca al lupo a noi, Forza Melendugno!”.

(foto: Marta Campana, archivio ph Ragazzoni)