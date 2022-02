LECCE – Giudice sportivo, due multe in tre giorni per petardi e fumogeni. Ripresa dei lavori all’Acaya con vista Monza

Il Giudice sportivo ha multato l’Us Lecce di 6mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lett. b)”. Tale multa va ad aggiungersi ai 5mila euro comminati al club giallorosso dopo Lecce-Crotone, per lo stesso motivo. Totale, undicimila euro in tre giorni, 21mila euro in totale dall’inizio del campionato.

Dopo le gare della 25esima, sono stati squalificati i seguenti calciatori: per tre giornate, Davide Diaw (Vicenza); per una giornata: Salim Diakite (Ternana), Matteo Solini (Como), Nicola Bellomo (Reggina), Salvatore Burrai (Perugia), Fabrizio Caligara (Ascoli), Danilo Larangeira (Parma), Antonio Palumbo (Ternana).

Squalificato per una giornata l’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini.

La squadra, intanto, ha ripreso stamani la preparazione in vista della gara di Monza di domenica. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri sera, allenamento regolare per il resto del gruppo. Terapie fisioterapiche per Faragò, personalizzato per Dermaku e Di Mariano (quest’ultimo per un fastidio muscolare all’adduttore della coscia sinistra). Domani allenamento ancora all’Acaya.