SERIE B – Lecce, c’è lo scoglio Monza alle porte: precedenti, programma e arbitri della 26ª

Monza fuori, Ascoli in casa e Perugia fuori. Questo il trittico che tocca al Lecce, prima di tirare il fiato qualche giorno in più. La gara di Monza sarà importante per capire se i giallorossi avranno smaltito la brutta sconfitta col Cittadella che è costata anche il primo posto in classifica. Così come lo scorso anno, dopo aver giocato in casa coi veneti, il Lecce si recherà all’U-Power Stadium di Monza per affrontare una delle candidate alla promozione diretta in Serie A, che, anche nel mercato di gennaio, non ha badato a spese.

Continua a essere abbastanza altalenante il cammino della squadra di Giovanni Stroppa che, nel mese di febbraio, ha perso 3-2 a Cremona, ha stravinto in casa con la Spal, poi bissando il successo a Terni; poi ha perso in casa col Pisa e, nell’ultima partita, ha dilagato sul campo del Pordenone che ha ormai un piede e mezzo nella fossa della Lega Pro.

Il Monza e il Lecce hanno numeri sostanzialmente simili: i giallorossi hanno perso di meno (tre contro cinque) e sono il miglior attacco del torneo con 41 centri, uno in più rispetto al Monza; quasi simile anche il numero delle reti subite: 22 il Lecce, 27 il Monza. Il bottino casalingo della società di Silvio Berlusconi è notevole: su 12 partite giocate in casa, il Monza ne ha vinte nove, pareggiandone due, perdendo solo col Pisa, sabato scorso, e per via di un’autorete.

Sono abbastanza negativi i precedenti del Lecce a Monza. Nei 13 incontri ufficiali giocati in Brianza (tra cui due di Coppa Italia), i giallorossi hanno vinto solo una volta in campionato, nel torneo 1978-79, e in Coppa Italia per 0-2 nell’agosto 1998 (reti di Sesa e Margiotta). L’anno scorso finì 1-0 con gol di Barberis. All’andata (1° ottobre ’21), però, fu trionfo per i salentini coi gol di Strefezza, Di Mariano e Coda.

Arbitrerà Doveri di Roma 1: col fischietto capitolino in campo, il Lecce non vince dalla stagione 2009-10 in Serie B; per il resto, cinque sconfitte, l’ultima delle quali fu Spal-Lecce dello scorso torneo (dati wlecce.it).

Il quadro delle gare in programma per la 26esima, settima di ritorno:

sab. ore 14

Como-Brescia: Massimiliano Irrati di Pistoia (Moro-Di Monte; IV Tremolada; VAR Ghersini-Affatato)

Cosenza-Alessandria: Maurizio Mariani di Aprilia (Massara-D’Ascanio; IV Rutella; VAR Rapuano-Del Giovane)

LR Vicenza-Frosinone: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Grossi-Di Giacinto; IV Caldera; VAR Piccinini-Rossi C.)

Parma-Spal: Valerio Marini di Roma 1 (Lombardo-Cipressa; IV Nicolini; VAR Minelli-Paganessi)

Ternana-Cremonese: Antonio Giua di Olbia (Lombardi-Gualtieri; IV Petrella; VAR Camplone-Raspollini)

—

ore 16.15

Perugia-Benevento: Eugenio Abbattista di Molfetta (Capaldo-Marchi; IV Maranesi; VAR Maggioni-Di Iorio)

—

dom. ore 15.30

Ascoli-Crotone: Niccolò Baroni di Firenze (Rocca-Vigile; IV Carella; VAR Marinelli-Costanzo)

Cittadella-Frosinone: Alberto Santoro di Messina (Della Croce-Barone; IV Sfira; VAR Dionisi-Lo Cicero)

Monza-Lecce: Daniele Doveri di Roma 1 (Liberti-Sechi; IV Bitonti; VAR Valeri-Baccini)

Reggina-Pisa: Luca Massimi di Termoli (Di Gioia-Scarpa; IV Marotta; VAR Serra-Dei Giudici)

—

CLASSIFICA: Brescia 47; Lecce, Cremonese e Pisa 46; Monza 44; Benevento 43; Frosinone e Perugia 41; Ascoli 39; Cittadella 38; Como 34; Reggina 32; Ternana 31; Parma 29; Spal 27; Alessandria 23; Cosenza 20; Crotone e Vicenza 15; Pordenone 12.

(foto: il gol di Strefezza nella gara d’andata – ph Coribello/Salentosport)